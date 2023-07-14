В Перми вечером 16 июля запустят специальные автобусные рейсы

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Вечером в воскресенье, 16 июля, в Перми организуют специальные рейсы общественного транспорта из центра города. Дополнительные автобусы начнут курсировать в 22.00, после окончания праздничных мероприятий в районе эспланады. Об этом сообщает городской департамент транспорта.

Автобусы заранее на парковочных местах будут ожидать окончания мероприятий для отправки. Рейсы будут отправляться по маршрутам в зависимости от наполняемости. Также автобусы и трамваи продолжат работу по расписанию.

Маршруты и направления дополнительных автобусов. Фото: Пермский транспорт / Telegram

В администрации отметили, что на время проведения праздничных мероприятий 16 июля перекрывать движение транспорта по улицам Петропавловской и Ленина не планируют. Однако при большом скоплении людей, в целях обеспечения безопасности пешеходов, могут ввести временные ограничения движения.

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