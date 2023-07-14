В Прикамье погиб пассажир авто, за рулем которого был подросток

Фото: Отдел Госавтоинспекции "Верещагинский"

В Верещагинском городском округе ночью 13 июля около 01:00 произошло смертельное ДТП. Об этом рассказали в Госавтоинспекции.

Со стороны села Вознесенское в районе деревни Старый Посад ехал ГАЗ-69 без государственного регистрационного знака. За рулем был 16-летний подросток. По предварительной информации, он не справился с управлением, и машину опрокинуло.

В результате один пассажир скончался на месте. Парень, который был за рулем, и еще три пассажира получили травмы различной степени тяжести. Сейчас по факту ДТП проводится проверка.

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