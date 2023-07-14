Начальником ГУФСИН Пермского края назначен Леонид Мустайкин из Мордовии

Фото: ГУФСИН России по Пермскому краю

Начальником Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Пермскому краю назначен генерал-майор внутренней службы Леонид Мустайкин. Соответствующий указ о его назначении был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 3 июля. Информация об этом появилась на официальном сайте краевого ГУФСИН.

Леонид Викторович Мустайкин родился 27 июня 1977 года в поселке Явас Республики Мордовия. В 1998 году окончил Рязанский институт права и экономики МВД России по специальности «Юриспруденция». После этого работал на разных должностях в учреждениях уголовно-исполнительной системы Мордовии. Затем, с 2015 года, замещал должность замначальника оперативного управления ФСИН России. С 2016 по 2017 год возглавлял Управление ФСИН по Калининградской области.

Напомним, прежний руководитель ГУФСИН по Пермскому краю Юрий Лымарь был освобожден от занимаемой должности по собственному желанию. Он покинул должность в декабре 2022 года. Временно исполняющим обязанности руководителя краевого главка ФСИН был назначен полковник Самир Бабаев.

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