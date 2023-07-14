Ночью 15 июля в Перми полностью перекроют участок автодороги М-7 «Волга»

Ограничение будет действовать с 01.00 до 03.00. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ночью 15 июля в Перми полностью перекроют движение всех видов транспорта на автодороге М-7 «Волга». Речь идет об участке от шоссе Космонавтов до Красавинского моста в районе выезда из микрорайона Парковый. Об этом сообщает Министерство транспорта Пермского края.

Ограничение будет действовать в период с 01.00 до 03.00 часов. Перекрытие дороги связано с установкой рамной металлоконструкции. Объезд закрытого участка возможен через Кондратово или Коммунальный мост.

В ведомстве просят водителей отнестись с пониманием и заранее планировать маршрут следования.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер