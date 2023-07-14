Проект реконструкции пермского ЦУМа не прошел экспертизу

Эскиз: Value

Проектная документация на реконструкцию ЦУМа в Перми получила отрицательное заключение экспертизы. Информация об этом размещена в Едином госреестре заключений.

О планах реконструировать один из старейших торговых центров краевой столицы впервые сообщили летом прошлого года. ЦУМ хотят не только обновить внешне, но и сделать более современным.

Какой именно проект получил отказ, не сообщается. Однако ранее компания Value представила эскизы обновленного ЦУМа. Торговому центру предлагали вернуть историческое название — Универмаг. В нем предлагали обустроить не только торговые площадки, но и амфитеатр, смотровую площадку, кинотеатр и многое другое.

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