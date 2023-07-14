Суд приговорил экс-руководителя УКС Прикамья к 9 годам колонии за мошенничество

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ленинский районный суд Перми вынес приговор бывшему директору Управления капитального строительства Пермского края Дмитрию Левинскому и его подчиненному Виталию Габову. Они признаны виновными в хищении 353 млн рублей при строительстве нового зоопарка. Об этом сообщили в краевой прокуратуре.

По версии следствия, УКС выступало заказчиком в рамках исполнения государственного контракта на выполнение работ по строительству зданий и сооружений нового зоопарка в Индустриальном районе Перми. В период 2017-2018 годов руководитель данной организации и его подчиненный в составе организованной группы подписывали фиктивные документы. В частности, акты о приемке выполненных работ и справки об их стоимости. При этом подрядчик эти работы фактически не исполнил. Поступившие деньги зачислялись на счета подконтрольных юридических и физических лиц, с последующим обналичиванием.

В результате бюджету Пермского края был причинен ущерб в особо крупном размере на сумму более 353,7 миллионов рублей. Следователи возбудили уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное лицом с использованием служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере».

В результате, суд приговорил экс-руководителя УКС Дмитрия Левинского к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафов в размере 15 млн рулей. Кроме того, в течение трех лет ему запрещено занимать определенные должности сроком на 3 года, его подчиненный на 2 года

Второму обвиняемому по этому делу – его бывшему подчиненному Виталию Габову суд назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Он на 2 года лишен права занимать определенные должности. Кроме того, все похищенные деньги подсудимым необходимо вернуть в бюджет региона.

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