В Перми подписан контракт на завершение долгостроя на улице Сокольской

Фото: Министерство строительства Пермского края

В Перми подписан контракт на завершение строительства проблемного дома по улице Сокольской, 10б. Возведением объекта займется пермская компания ООО «Акрополь-М». Подрядчик должен будет достроить дом за 12 месяцев. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительства Пермского края.

В рамках контракта подрядной организации предстоит проложить инженерные сети, установить оконные и дверные конструкций, выполнить чистовую отделку в квартирах и благоустроить территорию.

В настоящее время строители уже вышли на площадку и начали подготовку. Сейчас завозят все необходимые инструменты и материалы. Основные работы планируется начать на следующей неделе. В первую очередь будут выполнены работы по остеклению, устройству кровли и монтажу системы отопления по дому.

Напомним, многоквартирный жилой дом начал возводить в 2018 году обанкротившийся «Трест №14» из Перми. Его общая площадь составляет порядка 26 тыс. кв. метров. В многоэтажке разместится 359 квартир. Ключи от них ожидают 317 дольщиков.

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