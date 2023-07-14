В Прикамье перекроют участок трассы Пермь — Екатеринбург

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Трассу Пермь — Екатеринбург 14 июля перекроют для движения транспорта с 10:00 до 18:00. Речь идет об участке у села Лобаново в районе железнодорожного переезда.

Причина перекрытия — ремонтные работы. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Пермского края.

Также в связи с перекрытием изменится движение автобусов. Маршрут №111 будет объезжать Лобаново и заезжать через деревню Козыбаево, а маршрут №377 — поедет по укороченному пути до деревни Нестюково.

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