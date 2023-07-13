В Перми разыскивают мужчину со шрамом на лице

Фото пропавшего: группа ВК ПрикамьеПоиск.

В Перми вторые сутки идет поиск пропавшего мужчины со шрамом. 53-летний Александр Анатольевич Веретнов ушел из дома по адресу: ул. Сестрорецкая в Орджоникидзевском районе 12 июня в семь часов утра, с тех пор его местонахождение неизвестно.

Ориентировку на пропавшего мужчину разместили на своей странице Вконтакте волонтеры поискового отряда «ПрикамьеПоиск».

Приметы пропавшего мужчины: на вид 50-55 лет, рост 176 см., худощавого телосложения, волосы темно-русые короткие, глаза серо-зеленые, есть борода и усы, носит очки. Особые приметы: шрам под нижней челюстью и на правом крыле носа.

Был одет: в костюм защитного цвета, зеленую полосатую футболку, бейсболку и кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, просят позвонить по телефонам полиции 102 или волонтерам 8-922-345-67-02.

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