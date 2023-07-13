Здание поликлиники на улице Лебедева в Перми изъяли у бывшего собственника

Собственники здания десять лет не делали ничего, чтобы восстановить исторический объект. Фото: Яндекс.Карты.

О том, что Мотовилихинский суд Перми изъял у бывшего собственника историческое здание поликлиники на улице Лебедева, 11, сообщила на своей странице в соцсетях пермская активистка Анастасия Мальцева.

- Суд вынес решение об изъятии здания объекта культурного наследия Пермского края «Поликлиники» и земельного участка под ним у жадного и очень нерадивого собственника, превратившего здание в руины, - сообщила она. - Наша борьба за этот памятник эпохи раннего конструктивизма продолжалась с 2012 года.

Напомним, после того как собственники здания десять лет не делали ничего, чтобы восстановить исторический объект, было возбуждено уголовное дело.

Анастасия Мальцева уверена, что проигравшая сторона будет обжаловать решение, но если вышестоящие судебные инстанции согласятся с районным судом, то край проведет полную реконструкцию здания. И в Перми будет еще один восстановленный объект культурного наследия.

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