Вылет самолета из Перми в Санкт-Петербург задерживается на шесть часов

Фото: он-лайн табло пермского аэропорта Большое Савино.

В пермском аэропорту Большое Савино уже несколько часов ожидают вылета в Северную столицу 127 пассажиров. Рейс FV 6584 по маршруту Пермь-Санкт-Петербург, который выполняет авиакомпания «Россия», по расписанию должен был вылететь в 14.20, но до сих пор не вылетел.

- Задержка вылета 13 июля в Санкт-Петербург произошла по технической причине, - сообщает телеграмм-канал Пермской транспортной прокуратуры. - Расчетное время вылета - 20 часов 20 минут. Посадки ожидают 127 пассажиров. С целью недопущения нарушений их прав Пермской транспортной прокуратурой осуществляется контроль за выполнением воздушных перевозок и за оказанием услуг, предусмотренных в таких случаях Федеральными авиационными правилами.

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