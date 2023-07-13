Каждый десятый кредит приходится на молодежь в возрасте до 25 лет: Домклик Сбербанка

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Аналитический центр Домклик Сбера изучил особенности ипотеки для молодых людей в возрасте до 25 лет, рассмотрев распределение по регионам, типам недвижимости и льготным программам. Эксперты проанализировали соотношение ежемесячного платежа по ипотеке и среднего дохода у разных возрастных групп и позитивно оценили состоятельность молодых заёмщиков.

Методология

В исследовании рассматривались жилищные кредиты, выданные Сбером молодым людям в возрасте от 18 до 25 лет в 2023 году. Аналитики Домклик изучили географию заёмщиков (топ-10 регионов с наибольшим количеством сделок), а также структуру ипотеки по типам недвижимости и льготным программам. Выводы по ипотеке, полученной молодежью, были сопоставлены с предпочтениями россиян на рынке жилищного кредитования в целом.

Эксперты сравнили соотношение медианного ежемесячного платежа по ипотеке и медианного ежемесячного дохода у молодого поколения и других возрастных категорий.

Регионы, в которых молодёжь чаще всего получала ипотечные кредиты

Топ-10 регионов по количеству ипотечных сделок, заключенных молодёжью (18-25 лет) в 2023 году. Параметр указан в тыс. шт.

За неполные шесть месяцев 2023 года молодым людям было выдано примерно 46,5 тыс. кредитов, что составило 9,5% от всех сделок. Показатели уже превысили данные предыдущих лет: в первом полугодии 2021 года молодёжь получила 43,2 тыс. кредитов (8,5% от всех сделок), в 2022 году — 29,8 тыс. (8,9%).

По количеству ипотечных сделок, заключенных молодёжью в 2023 году, столичные субъекты не попали в тройку лидеров: рейтинг возглавили Республика Башкортостан и Свердловская область (по 2,2 тыс. сделок), а также Тюменская область (2,1 тыс.). Московская область — на четвёртом месте, Москва и Санкт-Петербург — на шестом и седьмом соответственно.

Региональное распределение ипотеки, выданной молодым людям, отличается от географии заёмщиков на рынке жилищного кредитования в целом. По данным Сбера, в 2023 году Московская область и Москва занимают первые две строчки рейтинга (подробнее о российском рынке ипотеки читайте в исследовании)

Какую недвижимость выбирает молодёжь

Распределение ипотеки по типам кредитов среди молодёжи (18-25 лет) и всего российского населения в 2023 году. Приобретение первичного и вторичного жилья обозначены как «Первичное» и «Вторичное» соответственно. Приведены данные по индивидуальному строительству.

По данным за 2023 год, молодые люди предпочитают готовое жильё новостройкам и загородной недвижимости. Его доля в структуре сделок, заключенных молодёжью (74,2%), превышает показатель на всём рынке ипотечного кредитования (68,9%). По мнению аналитиков Домклик, молодёжь предпочитает вторичную недвижимость, поскольку не нужно ждать ввода жилья в эксплуатацию и тратить время на ремонт.

Сравнение первого полугодия 2023 года с аналогичным периодом 2021 года показало следующие особенности спроса:

- Несмотря на явное преобладание вторичного жилья в общей структуре выдач, интерес к строящемуся жилью растёт: за два года прирост по количеству сделок составил 20,3%.

- Более существенный рост спроса на ИЖС по сравнению с данными по всем заёмщикам. За два года количество сделок на рынке индивидуального строительства, заключенных молодёжью, выросло в 11,4 раза, а по РФ — в 8,4 раза.

Какие льготные программы предпочитает молодёжь

Количество выданных кредитов по льготным программам среди молодёжи (18-25 лет) и всего российского населения в 2023 году. Количество сделок по программе Господдержки и доля выдач относительно общего количества выдач за месяц показана зелёным, количество сделок и доля выдач по Семейной ипотеке — синим, по IT-ипотеке — фиолетовым, по Дальневосточной ипотеке — жёлтым. Сделки по программе «Сельская ипотека» практически отсутствуют.

В неполные шесть месяцев 2023 года доля льготных программ от ипотеки, выданной молодёжи, уже достигла 31,8%. При этом показатель остаётся несколько ниже доли льготных кредитов на рынке жилищного кредитования в целом (35,3%).

«Господдержка» и «Семейная ипотека» также имеют разный вес в выдачах молодёжи и населению в целом. Если в среднем доли Госпрограммы и Семейной ипотеки в общероссийской структуре кредитов примерно равны (по 16%), то в выдачах молодым людям отмечается явное преобладание Господдержки (20,6%), тогда как Семейная ипотека занимает 8%.

Аналитики Домклик полагают, что это связано с незначительным процентом молодёжи, вступившей в брак и имеющей детей, по сравнению с другими возрастными категориями.

В то же время IT- и Дальневосточная ипотека занимают примерно равные доли как в структуре сделок, заключенных молодёжью, так и на рынке жилищного кредитования в целом (1-2%).

Молодежь vs другие возрастные категории: равные возможности

Соотношение медианного ежемесячного дохода молодёжи (18-25 лет) и медианного ежемесячного платежа по ипотеке в 2023 году. Представлены данные для топ-3 регионов по количеству выдач молодым людям, а также для Москвы, Санкт-Петербурга и РФ. Параметры указаны в тыс. руб.

В среднем по России примерно 41,4% дохода молодёжи уходит на покрытие ежемесячного платежа по ипотеке. Стоит отметить, что в столичных регионах параметр варьируется. Если в Москве показатель превышает общероссийский (42,3%), то в Санкт-Петербурге, наоборот, значение существенно ниже (36,9%).