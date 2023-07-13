В пермский детский лагерь приехал «Поезд безопасности»

Фото: Минтербез Пермского края

В ребячий лагерь «Новое поколение» приехал «Поезд безопасности». Занятия с детьми провели представители Минтербеза Пермского края, Роскомнадзора, полиции, МЧС, Роспотребнадора и реготделения организации «Российский Красный Крест».

Фото: Минтербез Пермского края

По станциям маршрута «Поезда безопасности» прошли 240 ребят от 7 до 17 лет. Им рассказали о правильном питании, правилах поведения на воде и железнодорожных станциях. Детям также напомнили телефоны экстренных служб.

Школьников на практике учили останавливать кровотечения и оказывать первую помощь при переломах. Также дети знакомились с пожарной техникой и переодевались в боевую одежду пожарных.

Фото: Минтербез Пермского края

Специалисты профильных ведомств приезжают в детские лагеря, чтобы рассказывать ребятам о правилах безопасности, которые могут помочь в случае возникновения непредвиденной ситуации.

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