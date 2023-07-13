Домклик Сбербанка: «Господдержка» стала самой популярной программой льготной ипотеки в мае 2023 года

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В Домклик проанализировали ипотечные сделки Сберавмае2023 года и выяснили, какие программы льготной ипотеки наиболее популярны. Самой востребованной стала программа «Господдержка», которая позволяет купить или построить новое жильё по ставке от 7,3%.

Спрос россиян на льготные программы жилищного кредитования продолжает бить рекорды. Так, в мае, по данным Домклик, было выдано 41,5 тыс. кредитов, что на 10,3% больше, чем в апреле, и на 0,5% больше, чем в марте 2022 года (предыдущий рекорд).

Количество выданных кредитов по льготным программам в мае 2023 года (топ-10 регионов по количеству выдач). Количество сделок по программе «Господдержка» и доля выдач относительно общего количества ипотек за месяц показаны зелёным, количество сделок и доля выдач по «Семейной ипотеке» — синим, по «Ипотеке для IT» — фиолетовым. Сделки по «Сельской ипотеке» и «Дальневосточной ипотеке» в данных регионах отсутствуют. Данные отсортированы по суммарному количеству сделок по всем льготным программам.

Алексей Лейпи, и.о директора дивизиона «Домклик» Сбербанка:

«Усиление спроса на льготную ипотеку, в первую очередь, объясняется большим количеством выдач по программе «Господдержка»: в мае прирост составил почти 15% по отношению к апрелю. Для сравнения, число выдач по Семейной ипотеке выросло более чем на 6%.В результате доля «Господдержки» в общей структуре кредитов впервые с февраля превысила процент выдач по Семейной ипотеке — 18% против 17%. Причина таких изменений в том, что в разгар весенне-летнего сезона существенно выросла востребованность кредитования ИЖС, где доля «Господдержки» традиционно выше».

В отличие от апреля, в мае наибольшая доля «Господдержки» зафиксирована не только в мегаполисах (28,9% в Санкт-Петербурге и 24,8% в Москве), но ив таких небольших регионах, как Адыгея (29,7%) и Тыва (25,3%). Максимальный процент сделок по «Семейной ипотеке» отмечен в Хакасии (34,5%), Адыгее (27,6%) и Пензенской области (27,4%).

Выдачи по «Ипотеке для IT», как и раньше, сохраняются на уровне 1,1% от общего числа сделок, при этом в абсолютных цифрах они выросли на4,7%. В топ регионов с наибольшей долей IT-ипотеки всё чаще входят регионы Центрального федерального округа. Так, в мае, по данным Домклик, тройку лидеров составили Ярославская область (4%), Москва (3,7%) и Костромская область (2,7%), а Санкт-Петербург опустился на четвёртую строчку.