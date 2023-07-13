Пермь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт13 июля 2023 10:55

Новый стадион для ФК «Амкар» построят в Камской долине

На сегодняшний день готово техзадание
Лела Минадзе

Фото: Лела Минадзе

Для пермского ФК «Амкар» планируют построить новый стадион. По предварительной информации, он разместится в Камской долине. Об этом на предсезонной пресс-конференции рассказал президент футбольного клуба Валерий Чупраков.

Отмечается, что техническое задание уже готово. Предпроект намерены разработать к концу этого — началу следующего года. «Не могу точно сказать, когда будет новый стадион, но точно при моей жизни», — заявил Валерий Чупраков.

В следующем сезоне «Амкар» сыграет в чемпионате Второй лиги и снова попробует выбиться в Первую.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65