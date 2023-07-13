С начала года из аварийного жилья переселили более 2,4 тысяч пермяков

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми с начала года из аварийного жилья расселено более 2,4 тысяч человек. Это площадь 34,7 тыс. кв. метров. За июнь в городе расселили 163 жителей, которые проживали в помещениях общей площадью более 2 тыс. кв. метров. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

На сегодняшний день расселение людей из аварийного жилья в краевой столице ведется по региональной и муниципальной программам. Жильцы получают комфортное и благоустроенное жилье либо денежное возмещение.

Снос ветхих и аварийных домов позволяет сделать городскую среду более удобной и красивой. В дальнейшем площадки могут использоваться под строительство нового жилья и социальных объектов.

По вопросам расселения из аварийного жилья пермяки могут обратиться за консультацией по адресу: улица Максима Горького, 18. Прием ведется по будням с 9.00 до 18.00, по пятницам до 17.00. Также жители могут задать все интересующие вопросы по телефонам: 207-50-06, 207-50-29, 207-50-59.

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