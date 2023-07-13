В Перми начали сносить сквер, который пенсионер строил 25 лет

Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

В Перми начался демонтаж сквера с детской площадкой в микрорайоне Парковый рядом с «Лентой». Его строительству пенсионер Владимир Кормщиков посвятил 25 лет своей жизни.

Изначально это был просто пустырь, засыпанный строительными отходами. Но со временем он стал облагороженным участком с детской площадкой, цветниками. Также в сквере установлены стела, посвященная фронтовикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, и памятники героям тыла и детям войны. Все это Владимир Кормщиков построил своими руками и за свои средства.

Как сообщает «Рифей», решение о сносе сквера принял Арбитражный суд Пермского края. С пенсионером судилось «Т Плюс». В компании отмечают, что под сквером проходят тепловые сети, а размещать что-либо рядом с ними небезопасно.

Сейчас рассматривается вариант переноса объектов сквера. Их планируют передвинуть на другое место до конца недели.

Напомним, что в 2020 году сквер Владимира Кормщикова победил в конкурсе National Geographic в номинации «Я берегу планету».

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65