В Прикамье с начала купального сезона утонули 23 человека

Фото: Лела Минадзе

Купальный сезон в Пермском крае стартовал 1 июня. С того времени произошло много ЧП на воде. Подробнее об этом рассказали в Министерстве территориальной безопасности региона.

Так, с 1 июня по 13 июля утонули 23 человека. В числе погибших три ребенка. Два мальчика 11 лет утонули во время купания в Мулянке. Трагедия произошла в начале июля. На этой неделе утонул еще один подросток 14 лет. Все произошло на пляже Камы в Верхней Курье.

Для сравнения, в прошлом году за все лето утонули 20 человек, в числе которых шесть детей.

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