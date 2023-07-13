В Перми закроют институт повышения квалификации

Фото: 2ГИС/Ольга Ермакова

Министерство образования Пермского края намерено ликвидировать Институт повышения квалификации - РМЦПК. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Министерство является учредителем института. Решение о закрытии было принято в связи с тем, что РМЦПК не может быть госучреждением из-за выполняемых им функций. Ликвидировать его хотят до конца года.

Совет РМЦПК предлагает альтернативный вариант — присоединение обособленным подразделением к ПНИПУ. Также возможно создание частной образовательной организации.

Институт работает уже 27 лет. Он специализируется на переподготовке и повышение квалификации работников с высшим и средним профессиональным образованием.

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