В Молодежном форуме ПФО «iВолга» примут участие более 100 жителей Прикамья

Фото: permkrai.ru

В 11-м Молодежном форуме Приволжского федерального округа «iВолга» примут участие 104 жителя Пермского края. Всего от региона было подано более тысячи заявок.

Форум пройдет с 21 по 29 июня в Самарской области в Фестивальном парке Мастрюковских озер. Организатором выступает местное правительство. Поддержку оказывают представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров и Федеральное агентство по делам молодежи.

В этом году поступило рекордное количество заявок — пясти 32 тысячи из 88 регионов страны, в том числе из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В очном формате примут участие 2 тысячи человек.

«Молодежь ставит перед нами новые большие задачи. «iВолга» — это не только самореализация ребят, но и наша ответственность по реализации их возможностей», — отметил Игорь Комаров. На форуме участники представляют свои проекты. Лучшие могут выиграть грант на реализацию своих идей. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчеркнул, что регион будет оказывать ребятам всестороннюю поддержку.

Главной темой форума в этом году станет «Организация событий». Проекты участников распределят по 11 направлениям. Участие бесплатное.