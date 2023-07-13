В Усолье Пермского края в реке утонул мужчина

Фото: Министерство территориальной безопасности Пермского края

Днем в среду, 12 июля, на реке Кама в Усолье утонул мужчина. Около 16.10 сотрудники Пермской краевой службы спасения выехали на место происшествия для поиска тела утонувшего мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства территориальной безопасности Пермского края.

В поисковых мероприятиях задействовано 5 спасателей и две единицы техники. Спасатели проверили дно реки на площади 600 квадратных метров. На данный момент тело погибшего пока не найдено.

В ведомстве напоминают, что необходимо строго соблюдать требования безопасного поведения на воде и в местах массового отдыха у водоемов. Жителям рекомендуют купаться только на оборудованных пляжах и не заплывать за буйки. Дети дошкольного и младшего школьного возраста должны купаться только под присмотром родителей.

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