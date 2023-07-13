На выходных в Перми выступит певец Хабиб

Фото: соцсети Хабиба Шарипова
Продолжаются мероприятия, посвященные празднованию 300-летия Перми. На предстоящих выходных, 15 и 16 июля, пройдет фестиваль «Танцуй. Открывай». Местом проведения станет эспланада — участок у здания Заксобрания.
В субботу выступят звезды балета Большого театра. В воскресенье состоятся мастер-классы, танцевальные батлы и выступления коллективов.
В 21:00 на сцену выйдет певец Хабиб. Он станет хедлайнером второго дня фестиваля. Хабиб Шарипов известен как автор и исполнитель песни «Ягода малинка».
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