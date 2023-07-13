Пермский авиатехникум закупит беспилотники за 14,4 млн рублей

Фото: Александр ГЛУЗ

Пермский авиационный техникум им. Швецова планирует купить десять беспилотников. Информация об этом размещена на портале госзакупок. Максимальная стоимость контракта — 14,4 млн рублей.

Техникум ищет поставщика образовательного комплекса устройств беспилотного летательного аппарата вертолетного типа с оборудованием дополненной реальности. Он нужен для обучения студентов. К тому же с этого года там открывается специальность «Эксплуатация беспилотных авиационных систем».

Из десяти беспилотников нужны в том числе два простых, два квадрокоптера и четыре гексакоптера. Также будут куплены 13 ноутбуков с установленным комплексом дополненной реальности. Гарантия на всю технику должна быть не меньше года. Итоги аукциона станут известны 27 июля.

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