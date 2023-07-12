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НовостиОбщество12 июля 2023 17:51

В ходе СВО погиб ефрейтор из Пермского края Олег Бажин

Прощание с военнослужащим состоится 13 июля
Екатерина Оборина
Фото: Березники официальные / ВКонтакте

Фото: Березники официальные / ВКонтакте

В ходе проведения специальной военной операции при исполнении служебного долга героически погиб ефрейтор из Березников Олег Бажин. Об этом сообщает администрация города в социальных сетях.

Церемония прощания с военнослужащим состоится 13 июля в Культурно-деловом центре на улице Льва Толстого, 50. Начало гражданской панихиды в 10.00.

Администрация города Березники выражает глубокие соболезнования родным и близким Олега.

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