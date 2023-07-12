В Пермском зоопарке умер волк-долгожитель по кличке Серый

Фото: Пермский зоопарк / ВКонтакте

На днях в Пермском зоопарке не стало волка по кличке Серый. Он прожил долгие 16 лет. Грустную весть сообщили сотрудники зоопарка в социальных сетях.

Серый родился в природе в Добрянском районе Пермского края и остался без родителей. Маленького волчонка передали в зоопарк. Первое время малыш рос буквально на руках у сотрудников. С ним часто гуляли на поводке по зоопарку. Серый вырос в красивого крупного волка. И тогда ему нашли семью. В паре с волчицей Метелью он стал отцом двух волчат.

На протяжении последних лет Серый жил один. В силу преклонного возраста он часто болел и плохо передвигался. У него были проблемы с глазами.

– Шестнадцать лет для волка очень солидный возраст. В среднем они живут не дольше 15 лет, а в природе редко доживают даже до 10. Мы рады, что смогли подарить Серому столь долгую жизнь, ведь без должной любви и заботы, он бы не смог дожить до такой глубокой старости, - говорят сотрудники зоопарка.

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