«Россети Урал» и «Ростелеком» договорились развивать совместные проекты

Фото предоставлено компанией Ростелеком

Компании «Россети Урал» и «Ростелеком» договорились о сотрудничестве. Соглашение о взаимодействии подписали генеральный директор «Россети Урал» Александр Пятигор и вице-президент «Ростелекома» на Урале Иван Пичугин на международной выставке «Иннопром – 2023».

В рамках соглашения стороны договорились о долговременном сотрудничестве для решения задач в области совместного использования электросетевой и телекоммуникационной инфраструктуры, автоматизации и оптимизации бизнес-процессов.

Кроме разработки совместных решений компании договорились содействовать друг другу в развитии энергосервисных услуг. «Ростелеком» и «Россети Урал» начнут сотрудничать по вопросам импортозамещения в программно-аппаратных комплексах, развития облачных цифровых сервисов и интеграции информационных систем. Важным аспектом взаимодействия станет научно-техническое сотрудничество для развития цифровых технологий и их применение в производственных отраслях промышленности, а также совместное участие в тестировании инновационных решений.

Фото предоставлено компанией Ростелеком

Иван Пичугин, вице-президент «Ростелекома» на Урале:

«Сегодня наша компания обеспечивает цифровыми технологиями практически все сферы экономики нашей страны. Особое внимание мы уделяем социально значимым объектам и предприятиям, которые обеспечивают жителей важными услугами. К примеру, в Свердловской области наша компания принимает самое активное участие в модернизации уличного освещения. "‎Умные"‎ светильники помогли сэкономить более 12 миллионов киловатт электроэнергии. Это эквивалентно почти 96 миллионам рублей. Электрические сети выполняют значимые функции для государства, общества и бизнеса. Уверен, что совместно с "‎Россети Урал"‎ мы реализуем новые проекты, направленные на внедрение инновационных технологий в отрасль электроэнергетики».

Александр Пятигор, генеральный директор «Россети Урал»:

«Подписанное соглашение позволит нам совместно решать производственные задачи, используя опыт и технические возможности крупнейшей телекоммуникационной компании. В свою очередь, компания "‎Россети Урал"‎ готова оказывать содействие в реализации программы по устранению цифрового неравенства, предоставляя для этого свою инфраструктуру, оптимизируя затраты на строительство новых сетей связи. Наше сотрудничество также позволит нам обмениваться опытом и применять новые технологии в разных сферах деятельности компании, включая увеличение хранимого и обрабатываемого объема данных, так как автоматизация бизнес-процессов, наблюдаемость электросетевой инфраструктуры сегодня растет. Нам как крупнейшей электросетевой компании Урала важно иметь безопасную ИТ-инфраструктуру, обеспечивать ее бесперебойную работу и полноценно обрабатывать большой массив цифровых данных».