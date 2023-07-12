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НовостиОбщество12 июля 2023 12:03

В Перми вместо парковки у ТРК «Семья» может появиться парк культуры и отдыха

Площадь участка составляет 768 квадратных метров
Екатерина Оборина
Фото: Администрация Перми (из документации к лоту)

Фото: Администрация Перми (из документации к лоту)

Департамент имущественных отношений Перми выставил на торги земельный участок, расположенный возле жилого дома по улице Максима Горького, 60а. Его площадь составляет 768 квадратных метров. Информация опубликована на торговой площадке муниципального имущества.

Сейчас на данной территории находится общедоступная автомобильная парковка. По условиям торгов, победитель аукциона сможет использовать площадку под размещение парка культуры и отдыха.

Начальная цена лота составляет 45,7 рублей, срок аренду земельного участка – 4 года 11 месяцев. Провести торги планируется 10 августа.

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