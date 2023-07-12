В Перми без воды останутся жители более 80 домов

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми ожидаются отключения холодного водоснабжения. Об этом предупредили в компании «Нового-Прикамье». Причина — ремонтные и аварийно-восстановительные работы.

В Орджоникидзевском районе 15 июля без воды останутся жители домов по адресам:

- ул. Кутамышская, 2, 2а;

- ул. Менжинского, 11, 31, 36, 39, 40, 40б, 43, 45, 49а, 51, 53, 53а, 54, 54, к. 1; 54, к. 2;

- ул. Таймырская, 3.

В Индустриальном районе с 10:00 17 июля до 10:00 18 июля воды не будет по следующим адресам:

- ул. Молодогвардейской, 33;

- ул. Подводников, 29, 33.

В Мотовилихинском районе отключения ожидаются 19 июля с 10:00 до 19:00:

- ул. Гарцовская, 46, 50, 52, 54, 57, 58, 58а, 64, 65;

- ул. 1-я Запрудская, 35;

- ул. 2-я Запрудская, 35, 37;

- ул. 3-я Запрудская, 35;

- ул. 4-я Запрудская, 24, 29, 31;

- ул. Колыбалова, 14, 16, 18, 20, 22, 30, 44;

- ул. Лядовская, 85, 87, 89, 91, 93, 94а, 95, 97, 98, 98а, 100-107, 108в, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123.

В Свердловском районе воды не будет 21 июля с 09:00 до 19:30:

- ул. Запорожская, 11, 11а, 13, 15, 17, 182;

- ул. Холмогорская, 5, 7, 7а, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25.

Жителям рекомендуют заранее сделать запасы воды.

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