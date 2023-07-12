Создан аудиогид по достопримечательностям Перми

Фото: permkrai.ru

HiFi-стриминг Звук создал аудиогид по достопримечательностям Перми. Специально для гостей и жителей столицы Пермского края Hifi- стриминг Звук запустил аудиопутеводитель по самым ярким и знаковым местам города, который в этом году отмечает свой 300-летний юбилей.

Почему у пермяков соленые уши? Как пермский арт-объект оказался в клипе Канье Уэста? Что связывает Пермский академический театр им. Чайковского с железнодорожным вокзалом города? На эти и другие вопросы об истории и культуре поможет ответить аудиогид по столице Пермского края.

Плейлист состоит из 27 дорожек: интересные факты о достопримечательностях соседствуют с треками, которые идеально подойдут для прогулок. Слушателям предлагают посетить арт-объект «Счастье не за горами», набережную реки Камы, речной вокзал Перми, железнодорожный вокзал Пермь-1, Дом Мешкова, Пермский академический театр им. Чайковского, «Нулевой километр», Дом Грибушина, памятник Татищеву, Ильинский районный краеведческий музей, Завод им. Шпагина, скульптуру «Легенда о пермском медведе» и памятник «Пермяк солёные уши». А также послушать композиции в исполнении Вячеслава Бутусова, Антохи MC, Therr Maitz и других артистов.

Подробнее ознакомиться с путеводителем можно напрямую в Звуке или через раздел «Визит в Пермь» на сайте Дягилевского фестиваля.

Аудиогид создан для гостей Дягилевского фестиваля, а также для туристов и жителей Перми.

Напомним, Дягилевский фестиваль в этом году проходил с 22 июня по 2 июля. За 11 дней события основной программы фестиваля посетили более 14,5 тысяч зрителей, более 500 тысяч человек посмотрели трансляции. В основную программу фестиваля вошли 55 событий, среди них пять премьер.

Фестиваль проходил при поддержке Министерства культуры Пермского края, генеральным партнером фестиваля выступил Сбер.