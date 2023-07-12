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НовостиОбщество12 июля 2023 11:13

В Пермском крае объявили штормовое предупреждение

Пройдут ливни, прогремят грозы, выпадет град и усилится ветер
Екатерина Оборина

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Пермском крае вновь объявили штормовое предупреждение. По данным Пермского гидрометцентра, вечером 12 июля, а также ночью и утром 13 июля на территории Прикамья ожидаются грозы, сильные ливни, крупный град. Также возможно шквалистое усиление ветра с порывами 25-28 метров в секунду.

В краевом МЧС рекомендуют пермякам быть более внимательными и осторожными во время непогоды. Не находиться вблизи деревьев, линий электропередач, слабо укрепленных конструкций, а также не парковать машины рядом с ними. Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений.

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