В Пермском крае объявили штормовое предупреждение

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Пермском крае вновь объявили штормовое предупреждение. По данным Пермского гидрометцентра, вечером 12 июля, а также ночью и утром 13 июля на территории Прикамья ожидаются грозы, сильные ливни, крупный град. Также возможно шквалистое усиление ветра с порывами 25-28 метров в секунду.

В краевом МЧС рекомендуют пермякам быть более внимательными и осторожными во время непогоды. Не находиться вблизи деревьев, линий электропередач, слабо укрепленных конструкций, а также не парковать машины рядом с ними. Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер