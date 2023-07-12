В Перми музей шоколада на эспланаде откроется к октябрю 2024 года

Фото: permkrai.ru

В Перми идет подготовка к открытию музея шоколадного мастерства. Он разместится в одном из «холмов» на эспланаде. Инвестировать проект будет ООО «СладКон», учредителем которого является кондитерская фабрика «Пермская».

Как сообщил на заседании краевого правительства руководитель Агентства по сопровождению концессионных проектов Александр Соломатин, в апреле для создания музея компании было передано здание площадью 311 квадратных метров. Сейчас разрабатывается проектная документация. Работы должны завершить до конца июля. Ввести объект в эксплуатацию планируется не позднее октября 2024 года.

Согласно концепции проекта, в музее будет несколько пространств. В здании планируется открыть кафе, историческую экспозицию, сувенирную лавку, а также зону для проведения различных мастер-классов и лекций. Помимо этого, здесь разместится Туристский информационный центр. По условиям соглашения концессионер должен предоставить помещение специалистам министерства туризма.

Напомним, данный проект реализовывается в формате государственно-частного партнерства. Заявленный размер инвестиций составляет 10 миллионов рублей. Также в течение срока концессии предприниматели будут вносить плату за пользование помещением.

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