«Азот» наградил лучших выпускников вузов и ссузов Березников и Соликамска

Фото: филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим»

Филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим» отметил 27 выпускников Березниковского филиала Пермского национального исследовательского политехнического университета (БФ ПНИПУ), Березниковского политехнического техникума (БПТ) и Соликамского горно-химического техникума (СГХТ). Среди награжденных студенты, которые учились по целевому набору, обладатели красных дипломов, а также успешно прошедшие производственную практику на предприятии. Четыре человека получили именные подарочные сертификаты как «Студенты года» от Ольги Евтиной, депутата Березниковской городской думы по округу №1, заместителя директора филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» по персоналу и коммуникациям.

Фото: филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим»

Ольга Евтина, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» по персоналу и коммуникациям:

Чествовать лучших выпускников технических направлений — традиция «Азота». Несколько лет мы сотрудничаем с БФ ПНИПУ, БПТ и СГХТ, поощряем успешных студентов по итогам сессий и производственной практики, заключаем договоры на целевое обучение, стимулируем ребят именными стипендиями от предприятия. Благодаря такому сотрудничеству каждый год их выпускники становятся нашими сотрудниками. Имея достойное образование, эти молодые люди могут также рассчитывать на успешную профессиональную карьеру в компании «Уралхим».