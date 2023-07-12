В Перми от борщевика обработали 21 га земли

Фото: администрация Орджоникидзевского района Перми

В Перми заканчивают первичную химическую обработку земель от борщевика Сосновского. Ее проводят во всех районах города. Сейчас стартует второй этап работ.

Работу по ликвидации борщевика поручил активизировать губернатор Дмитрий Махонин. Временно исполняющий полномочия главы Перми Ольга Андрианова рассказала, что в этом году от опасного растения обработано уже более 21 га территории и составляется актуальная карта очагов произрастания для организации дальнейшей работы. Также решается вопрос о выделении дополнительного финансирования для ликвидации борщевика.

Так, в рамках первого этапа в поселке Новые Ляды обработали 24 места площадью около 8,7 га, в том числе вдоль автодорог Пермь — Новые Ляды, Пермь — Сылва и Новые Ляды — Старые Ляды. Также работы выполнили в жилой зоне и в районе садовых кооперативов.

В Орджоникидзевском районе обработали 2,6 га, в частности луга Гайвы, 5-го Павловского проезда, СНТ «Благодать», дороги в Голованово, улиц Молодежной, Юрлинской, Ишимской, Веденеева у ДК «Искра» и других.

В Закамске работы прошли в сквере у клуба имени Кирова и по улицам Налимихинской, Заборной, Причальной, 2-й Бахчевой, Ласьвинской. Общая площадь — 3,4 га.

В Индустриальном районе от ядовитого сорняка обработали 0,4 га по улицам Архитектора Свиязева, Карпинского и на шоссе Космонавтов, а в Ленинском — 0,8 га по улицам Борцов Революции, Крылова и Окулова.

В Мотовилихе обработку выполнили на свободных землях по улице Окраинной и в микрорайоне Крольчатник. В планах обработка микрорайонов Центральная усадьба, Ива и Запруд. Общая площадь обработки составит около 2,6 га. В Свердловском районе уже обработали 0,35 га в микрорайоне Липовая Гора.

Эффект после химической обработки сохраняется 1-2 года. Не действует она только на семена, которые остаются в земле. Из-за этого проводить химобработку нужно ежегодно в течение нескольких лет. Сок растения опасен для человека. При попадании на кожу появляются фотохимические дерматиты, аналогичные термическим ожогам I, II, III степени.