При оплате по QR-коду Сбера клиенты Альфа-Банка начали получать кешбэк

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Сбер и Альфа-Банк предоставили своим клиентам новые возможности по оплате с помощью QR-кодов. Теперь оплата смартфоном через AlfaPay появилась в магазинах, принимающих платежи по QR-кодам Сбера. Сервис работает на смартфонах вне зависимости от операционной системы Android или iOS.

Пользователи приложения Aльфа-Банка или мобильного банка Альфа-Онлайн смогут не только оплачивать покупки по QR-коду Сбера при помощи своего смартфона, но и получать выгодный кешбэк. QR-код может быть в виде наклейки на торговом прилавке или может выводиться на экран POS-терминала. Таких терминалов уже более 1,4 млн по всей стране.

Для оплаты нужно либо отсканироватьQR-код камерой телефона и выбратьAlfaPay, либо отсканировать код через приложение и затем подтвердить оплату. При оплате с AlfaPay по QR-коду от Сбера клиенты Альфа-Банка получат такой же кешбэк, как и по карте.

Дмитрий Малых, старший вице-президент, руководитель блока «Транзакционный банкинг B2C» Сбербанка:

«QR-код от Сбера как быстрый и удобный способ оплаты становится всё более популярным по всей стране. Ежемесячно им пользуется уже более7 млн человек, а оплату по QR принимают более 1,4 млн POS-терминалов Сбера. Конечно, всё это вызывает интерес у наших коллег по банковскому цеху, которые видят свою выгоду в том, чтобы подключиться к платёжной инфраструктуре Сбера и дать своим клиентам лучший клиентский опыт. Теперь клиенты Альфа-Банка, в дополнение ко всем преимуществам сервиса, будут получать ещё и кешбэк — такой же, как и при оплате картой. ОплатаQR-кодом — одна из опций платёжной системыSberPay,котораяпозволяетоплачиватьтоварыиуслуги,дажееслиссобойнетбанковскойкарты».

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