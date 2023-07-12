В ПГНИУ пробуют поступить 11 тысяч абитуриентов

Больше всего заявлений подали на специальность «Юриспруденция». Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По данным на 8 июля в Пермский университет абитуриенты подали 11 184 заявления. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Больше всего заявлений подали на следующие специальности: «Юриспруденция», «Прикладная математика и информатика» и «Информационные системы и технологии».

На направлении «судебная и прокурорская практика» конкурс составил 43 человека на место, «реклама и связи с общественностью» — 42 человека и «лингвистика» — 34 человека.

Приемная кампания стартовала 20 июня. Последний день приема документов — 25 июля.

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