В Перми утонул 14-летний мальчик

Фото: СУ СКР по Пермскому краю
В микрорайоне Верхняя Курья Мотовилихинского района Перми в Каме утонул 14-летний ребенок. Об этом сообщает СУ СКР по Пермскому краю.
Трагедия произошла 11 июля. Мальчик купался без присмотра взрослых. Сейчас следователи осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев и проводят экспертизу. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.
Фото: ЧП Пермь
Жителям Прикамья напоминают, что во время отдыха у водоемов важно соблюдать правила безопасности. Также во избежание несчастных случаев не следует оставлять детей без присмотра.
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