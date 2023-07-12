В Перми спасли мужчину, у которого в воде началось кровотечение

Фото: Пермская городская служба спасения

В Перми 10 июля спасли тонувшего мужчину. Подробнее о случившемся рассказали в Пермской городской службе спасения.

Мужчина 58 лет заплыл далеко к буйкам. Во время нахождения в воде у него открылось сильное носовое кровотечение, из-за чего он начал захлебываться. К счастью, трагедии удалось избежать. Матросы-спасатели на лодке помогли пострадавшему вернуться на берег и оказали ему первую помощь.

В городской службе спасения отметили, что только за 10 июля были предупреждены 73 несчастных случая на воде. Первую помощь оказывали 24 раза. Спасатели напоминают о важности соблюдения правил безопасности во время отдыха у водоемов.

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