Пермь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
+29°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия12 июля 2023 4:31

В Перми спасли мужчину, у которого в воде началось кровотечение

Он начал захлебываться
Лела Минадзе
Фото: Пермская городская служба спасения

Фото: Пермская городская служба спасения

В Перми 10 июля спасли тонувшего мужчину. Подробнее о случившемся рассказали в Пермской городской службе спасения.

Мужчина 58 лет заплыл далеко к буйкам. Во время нахождения в воде у него открылось сильное носовое кровотечение, из-за чего он начал захлебываться. К счастью, трагедии удалось избежать. Матросы-спасатели на лодке помогли пострадавшему вернуться на берег и оказали ему первую помощь.

В городской службе спасения отметили, что только за 10 июля были предупреждены 73 несчастных случая на воде. Первую помощь оказывали 24 раза. Спасатели напоминают о важности соблюдения правил безопасности во время отдыха у водоемов.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65