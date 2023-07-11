В Пермском крае 12 июля ожидаются ливни, грозы, град и сильный ветер

Фото: Евгения ГУСЕВА

На территории Пермского края вновь прогнозируются неблагоприятные погодные условия. Об этом жителей предупреждают в региональном управлении МЧС.

По данным ЦГМС, в течение дня 12 июля в отдельных районах Прикамья ожидаются сильные дожди, ливень, гроза и град. Также возможно усиление ветра с порывами до 17-22 метров в секунду.

Пермяков просят не находиться вблизи деревьев, линий электропередач, слабо укрепленных конструкций, а также не парковать машины рядом с ними. Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений.

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