Пермский парк развлечений подозревают в нарушении закона о рекламе

Фото: Пермь Парк

Парк «Счастье есть» в Кировском районе Перми подозревают в нарушении закона о рекламе. Об этом сообщили в Пермском УФАС.

Вопросы возникли к рекламе зеркального лабиринта. В рекламе написано, что он «самый большой» в городе. «Использование в рекламе сравнительной характеристики путем употребления слов «лучший», «первый», «номер один» возможно в том случае, если указан конкретный критерий. В противном случае реклама считается недостоверной», — отметили в УФАС.

Рассмотрения дела в отношении парка назначено на 20 июля. Ему грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65