Пермский край вошел в топ-10 регионов по количеству стартапов в области кибербезопасности

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МТС проанализировала географию, фокус и стадии развития стартапов в Пермском крае и других регионах России. По данным исследования, кибербезопасность впервые вошла в тройку самых популярных отраслей в отечественном технологическом бизнесе по итогам первого полугодия 2023 года — количество стартапов на этом рынке увеличилось в 2 раза по сравнению с 2022 годом. Пермский край вошел в десятку лидеров по количеству стартапов, при этом большинство из них – 67% – уже имеют готовый продукт и продажи.

В Пермском крае технологические компании фокусируются на решениях в области рекламы и маркетинга, которые составляют 13% всех проектов, электронной торговли и интернета вещей – 12,5% и 12% соответственно. Также в список самых популярных направлений для развития стартапов по кибербезопасности в Прикамье вошли решения в области развлечений – на них пришлось 10% от всех проектов. При этом, 34% пермских стартапов имеют готовый продукт и единичные продажи, также 33% команд имеют готовый продукт, которые успешно продают. Остальные проекты уже имеют прототипы, но еще не продаются, а также находятся на стадии разработки или идеи.

«В этом году мы видим особый интерес пермский разработчиков к направлению кибербезопасности и развитию именно таких стартапов. Такая тенденция складывается из-за нескольких факторов, в частности, из-за ухода ряда поставщиков ПО с российского рынка, и одновременно с этим достижения нашими командами высокого уровня ИТ-продуктов. В центре MTS StartUp Hub мы внимательно следим за перспективными решениями на рынке CyberSecurity, оцениваем возможности взаимодействия и инвестирования в проекты для поддержки направления кибербезопасности в МТС», — отметила директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

Аналитика основана на данных MTS StartUp Hub о 7 тысячах российских стартапов, более 5 тысяч из которых были получены в ходе сбора заявок на акселерационные программы МТС, остальные собраны в процессе формирования портфеля корпоративного венчурного фонда и поиска проектов для коммерческого сотрудничества с экосистемой.