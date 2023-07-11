Жара в Перми повторила исторический максимум температуры

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По данным на 14.00 часов, столбики термометров в Перми достигли отметки +36,6 градусов. Как сообщает ГИС-Центр ПГНИУ, в городе уже повторен исторический максимум. Последний раз такая жара наблюдалась 13 июля 1931 года.

Однако сейчас температура воздуха в краевой столице продолжает расти. Осталось всего 0,6 градусов до исторического максимума, установленного 7 августа 1936 года. Тогда было +37,2.

Тем временем на территории Прикамья температурный контраст снова составляет 25 градусов. Так, в Чайковском воздух прогрелся до +38, в Кунгуре до +37,7 и в Чернушке до +37,1. А вот в Гайнах значительно прохладно, всего +13,4. Кроме того, на юге Пермского края отмечается суховей – относительная влажность упала до 14-16%.

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