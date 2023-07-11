С травмами различной степени тяжести пострадавшие были доставлены в больницу. Фото: Алиса СТАРОСТИНА

Ночью 10 июля в массовом ДТП на трассе в Пермском крае пострадали шесть человек, среди которых есть дети. Авария произошла около 02.15 на территории Большесосновского округа. Подробности рассказали в ГИБДД Прикамья.

– По автодороге «Подъезд к г. Пермь от М-7 «Волга» со стороны Перми в направлении Ижевска ехал автомобиль ГАЗ 2824FN под управлением 52-летгнего мужчины. По предварительным данным, на 372 километре трассы водитель допустил наезд на стоящий автомобиль Лада Ларгус. После чего, легковушка врезалась в стоящий КамАЗ, - рассказали в Госавтоинспекции.

В результате ДТП пострадали водитель и пять пассажиров автомобиля «Лада Ларгус», в том числе несовершеннолетние. Все они получили травмы различной степени тяжести, их госпитализировали в больницу.

Сейчас по факту аварии проводится проверка, а также устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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