В Пермский край для поиска пропавших туристов вылетел вертолет Ми-8

Фото: МЧС России / Telegram

На территории Пермского края продолжаются поиски группы туристов, которые пропали во время сплава по реке Усьва. В настоящее время из Казани вылетел вертолет Ми-8 МЧС России.

До места поисков пропавших туристов ему предстоит преодолеть около 600 километров. В Перми борт заберет четырех спасателей МЧС России, среди которых двое врачей. В ближайшее время вертолет направится в район поисков туристической группы.

Напомним, 4 июля туристическая группа в составе 22 человек, включая 11 детей, отправилась на катамаранах на сплав по реке Усьва. Однако к месту назначения они так и не вышли. Связаться с ними по-прежнему никак не удается. Сейчас поисками туристов занимаются полицейские, следователи, сотрудники МЧС, добровольцы и волонтеры. Как сообщалось ранее, данная туристическая группа не зарегистрировала свой поход в МЧС России.

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