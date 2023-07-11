«Т Плюс» напоминает о запрете на размещение любых объектов в охранных зонах теплосетей Перми

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Пермские тепловые сети Пермского филиала ПАО «Т Плюс» обращают внимание на запрет размещения незаконных объектов в охранных зонах трубопроводов отопления и горячего водоснабжения. По закону, на расстоянии не менее 3 м в обе стороны от коммуникаций должно обеспечиваться свободное от наземных построек пространство.

Самовольные постройки препятствуют обслуживанию и ремонту теплосетей. В Перми и других городах присутствия в Пермском крае «Т Плюс» проводит системную работу по устранению незаконных объектов, незаконно размещаемых в охранных зонах теплосетей. Значительная часть построек – детские и спортивные площадки. Также часто с нарушениями расположены автостоянки, гаражи и торговые павильоны. В отношении всех самостроев инициируются процедуры по демонтажу.

«Незаконные сооружения, расположенные вблизи тепломагистралей, создают дополнительную нагрузку на грунт, в котором проложена труба. Это ведет к более быстрому износу тепловой сети и риску возникновения дополнительных дефектов и утечек. Кроме того, есть прямая угроза травмирования жителей», – отметил технический директор – главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Гужев.

Материалы по незаконным объектам направляются в адрес собственников с требованием устранить нарушения, а также в территориальные органы Ростехнадзора и прокуратуру. На основании данных надзорные ведомства выносят владельцам самостроев предписания об устранении нарушений и ликвидации объектов. Кроме того, инициируются судебные иски к собственникам незаконных построек.

Сообщать о незаконном размещении объектов в охранных зонах тепловых сетей необходимо в Тепловую справочную службу по тел. (342) 259-39-98.