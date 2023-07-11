Губернатор Пермского края поручил усилить поиски пропавшей во время сплава группы

Фото: Архив "КП"

Глава Прикамья Дмитрий Махонин в своих соцсетях сообщил, что поручил экстренным службам усилить работы по поиску туристической группы, пропавшей во время сплава в Горнозаводском округе.

К месту выехали сотрудники краевой службы спасения, а также пожарно-спасательные подразделения МЧС России с беспилотниками.

«Верим, что все обойдется. Усьва на этом участке сейчас обмелевшая, катамараны садятся на дно», — отметил Дмитрий Махонин.

Напомним, что группа состояла из 22 человек, в числе которых 11 детей. Водитель группы 9 июля по договоренности приехал, чтобы встретить туристов, но они так и не вышли к месту назначения. Никто из них до сих пор не вышел на связь. Также группа не была зарегистрирована в МЧС.

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