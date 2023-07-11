Здание пермского детсада обстреляли неизвестные

Фото: 2ГИС/Дмитрий Баженов

В Дзержинском районе Перми 10 июля обстреляли детский сад. Информацию об этом подтвердили в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Все произошло в детсаду «Талантика» по улице Плеханова, 63. Неизвестные стреляли в окна. Повреждения от выстрелов обнаружены на всех трех этажах.

Как уточнили в полиции, сообщение о случившемся поступило около 15:00. К счастью, никто из работников и воспитанников детсада не пострадал. Сейчас проводятся проверки.

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