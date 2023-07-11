В Перми началась подготовка к установке стелы «Город трудовой доблести»

Фото: Пермь Первая / Telegram

В Перми началась подготовка площади Карла Маркса к установке памятной стелы «Город трудовой доблести». Сейчас там стоит тяжелая спецтехника. Как рассказали в пресс-службе мэрии, здесь будет выполнено комплексное преобразование территории.

Строители возведут архитектурный ансамбль из амфитеатра, стены с мозаикой и стелы. Кроме того, здесь заменят покрытие, обустроят тротуары и подходы к месту размещения стелы, а также установят скамьи и вазоны, выполнят озеленение и освещение.

Памятная стела представляет собой металлическую конструкцию высотой почти 26 метров. Боковые грани будут облицованы стеклом и мозаикой с изображениями картин, иллюстрирующих вклад Перми в достижение Победы.

Напомним, летом 2020 года Президент России Владимир Путин присвоил 20 городам почетные звания «Города трудовой доблести». Оно присваивается городам, чьи жители внесли существенный вклад во времена Великой Отечественной войны, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на предприятиях города, проявив массовый трудовой героизм и самоотверженность. В почетном списке оказалась и Пермь.

Место для стелы «Города трудовой доблести» выбирали сами пермяки. И в мае 2021 года на площади Карла Маркса был установлен камень на месте будущей стелы.

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