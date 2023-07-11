Уволился директор и основатель пермской физико-матемалической школы №146

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Директор физико-математической школы №146 Александр Корзняков покинул должность. Как собщает «Текст», он написал заявление об увольнении по собственному желанию.

По данным «Коммерсанта-Прикамье» причиной увольнения стало состояние здоровья. Сейчас и. о. директора школы назначена замдиректора Екатерина Охотникова.

Александр Корзняков основал школу №148 в 1994 году. Возглавлял ее до 2013 года. Затем с 2013 по 2021 директором был Юрий Айдаров, а после — снова Александр Корзняков.

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