В Прикамье на сплаве пропала группа с 11 детьми

Фото: Ханов Тимур

В Горнозаводском городском округе пропала туристическая группа из 22 человек, среди которых 11 детей. Об этом сообщили в Министерстве территориальной безопасности Пермского края.

Незарегистрированная группа 4 июля отправилась на сплав по Усьве — водный маршрут «п. Средняя Усьва — п. Усьва». Протяженность маршрута — 175 километров.

Водитель группы 9 июля по договоренности ждал, чтобы встретить туристов, но они так и не вышли к месту назначения. Никто из них до сих пор не вышел на связь.

От диспетчера Единой дежурно-диспетчерской службы информация о пропаже людей поступила 10 июля в 23:50. Сейчас сотрудники полиции занимаются их поисками.

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