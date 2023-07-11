В Пермском крае 11 июля может стать самым жарким днем в истории

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Прикамье вторник, 11 июля, может стать самым жарким днем за всю историю метеонаблюдений, которые ведутся с 1936 года. Об этом сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.

Уже ночью было очень жарко. Так, например, минимальная температура воздуха в Чайковском составила +26,9 градуса. Это один из самых высоких ночных минимумов в истории наблюдений в Пермском крае.

Аномальная жара продолжится и днем. Столбики термометра поднимутся до +38 градусов. Температурные показатели могут даже превысить исторический максимум за весь период наблюдений. Он был зафиксирован 21 августа 2021 года в Чайковском и составил +38,6 градуса.

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